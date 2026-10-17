T.C. AHLAT İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2026/62 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/62 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bitlis İl, Ahlat İlçe, TAŞHARMAN Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 356 Ada, 7 Parsel, TARLA Nitelikli Taşınmaz

Tapu kaydındaki şerhlere ilişkin; ( Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz) ( Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunun Uygulama Yönetmelik" in 2. Bölümünün 6. Maddesinde; "... dağıtım normundan daha büyük parsellerin bölge için tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara, dağıtım normundan daha küçük parsellerin ise hiçbir şekilde bölünmememe şartı ile satışına izin verilir.)

Adresi : Bitlis İli Ahlat İlçesi Taşharman Köy Civarı 356 Ada 7 Parsel Tarla Nitelikli Taşınmaz

Yüzölçümü : 22.879,08 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.863.724,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 14:00

13/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02571981