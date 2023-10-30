T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-10-30 00:01:00 -
T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2023/272 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Ovakışla Beldesi, Seyran Mevkiinde bulunan batısında 756 parsel nolu meraya yapışık yol bulunan ve diğer tarafları tapulama harici taşınmazla çevrili olan, 756 parsel nolu meranın doğusunda yer alan tapulama harici taşınmazın kuzeyinde bulunan ve EK'te krokisi sunulan yaklaşık olarak 95.713 m2'lik taşınmazTMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Ovakışla Beldesi, Seyran Mevkiinde bulunan batısında 756 parsel nolu meraya yapışık yol bulunan ve diğer tarafları tapulama harici taşınmazla çevrili olan, 756 parsel nolu meranın doğusunda yer alan tapulama harici taşınmazın kuzeyinde bulunan ve EK'te krokisi sunulan yaklaşık olarak 95.713 m2'lik taşınmazTMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|BİŞAR YILDIZLI
|HAZİNEYE İZAFETEN AHLAT MAL MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
#ilangovtr
Basın No: ILN01919905