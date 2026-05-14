Resmi İlanlar T.C. AHLAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. AHLAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2026/180 Esas

Dava konusu Bitlis ili, Ahlat İlçesi, Alakır Köyü, Doğusu; kısmen tapulama harici, kısmen 128 ada 2 parsel, Batısı; Bahçe Köyü yolu, Kuzeyi; kısmen tapulama harici alan, kısmen Alakır-Bahçe yolu, Güneyi; kısmen tapulama harici alan, kısmen 128 ada 1 nolu parsel ile çevrili tahmini 15.000 m2 büyüklüğündeki tescil dışı taşınmaza Hasan Güngör tarafından tapusuz taşınmaz davası açılmıştır.

Bu yerler üzerinde üstün bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/180 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02467726