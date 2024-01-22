T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2004/4 Esas

DAVALILAR : 1- AHMET GÜNERİ Özveren Köyü Ağrı Merkez/ AĞRI

2- GÜVERCİN GÜNERİ Fatih Mahallesi 268.Sokak No:16 Ağrı Merkez/ AĞRI

3- HALİT GÜNERİ Özveren KöyüAğrı Merkez/ AĞRI

4- HAMZA GÜNERİ Rasimpaşa Mah İzzettin Sk N:79/1Kadıköy/ İSTANBUL

5- İPEK AKTAŞ

6- KASIM GÜNERİ Necip Fazıl Mah. Gaziantep Cad. Karlıca Sok.No:7/2 Sultanbeyli/ İSTANBUL

7- MENSURE DAĞ Akçay Köyü Ağrı Merkez/ AĞRI

8- MİRZE MEHMET GÜNERİ Yeni Duygu Sok. No. 19/A2 Acıbadem İkbaliye Kadıköy/ İSTANBUL

9- RIFAT GÜNERİ Osmanağa Mah. Tulumbacı Asım Sok. No 4 Kadıköy İstanbul Kadıköy/ İSTANBUL

10- SİTİ GÜNERİ Özveren Köyü Ağrı Merkez/ AĞRI

11- YAŞAR GÜNERİ Özveren Köyü Ağrı Merkez/ AĞRI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro davasının yapılan yargılamasında;

Asli müdahil Müftali GÜNERİ'nin vefatı ile mirasçısı Şahin GÜNERİ'nin dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müftali ve Fatma oğlu, 23/01/1984 doğumlu mirasçı Şahin GÜNERİ'nin 04/04/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı Şahin GÜNERİ'ye tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN01970981