T.C. AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DAVALILAR : NECAT DEMİRCİ Atatürk Mah. Onural Şeref Bozkurt Cad. No:46F İç Kapı No:6. Kahramankazan/ ANKARA
Davacı karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ağrı ili merkez ilçesi Kurtuluş Mahallesi 156 ada 2 parsel sayılı taşınmazla ilgili olmak üzere davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu kaydının kamulaştırma kanununun 36. Maddesi uyarınca iptali ile Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) davası açılmıştır.
Durşma Günü: 05/02/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/09/2024
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Basın No: ILN02086361