T.C. AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/604 Esas

DAVALILAR : NECAT DEMİRCİ Atatürk Mah. Onural Şeref Bozkurt Cad. No:46F İç Kapı No:6. Kahramankazan/ ANKARA

Davacı karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ağrı ili merkez ilçesi Kurtuluş Mahallesi 156 ada 2 parsel sayılı taşınmazla ilgili olmak üzere davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu kaydının kamulaştırma kanununun 36. Maddesi uyarınca iptali ile Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) davası açılmıştır.

Durşma Günü: 05/02/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/09/2024

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Basın No: ILN02086361