T.C AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1- İlimiz İscehisar İlçesi Şirinevler Mahallesinde bulunan, 583 ada 7 parsel numaralı, 1.600,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 5.600.000,00 ₺ muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. (Geçici Teminatı: 168.000,00 ₺)

2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) usulüyle, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Dörtyol Mahallesi Kudüs Bulvarı No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İstekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin komisyonca uygun görülmediği takdirde, ihalenin, aynı kanun hükümlerine göre 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü aynı adreste saat:11.00’de İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalesi yapılacak olan taşınmazın şartnamesi mesai saatleri içerisinde, Dörtyol Mahallesi Kudüs Bulvarı No:1‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

4- İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için istenilen belgeler;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN ;

a) İhalesi yapılacak taşınmazların görüldüğüne, ihale şartnamesinin okunduğuna dair idarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanan dilekçe,

b) İhalesine girilecek taşınmazın ada ve parsel numaralarının yazılı olduğu, geçici teminatın ödendiğine dair alındı, (Teminat, Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban numarası ile İl Özel İdare Hesabına yatırılacaktır.)

c) T.C Kimlik kartının fotokopisi ve İkametgâh belgesi.

d) Vekaleten ihaleye katılınması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN ;

a) İhalesi yapılacak taşınmazların görüldüğüne, ihale şartnamesinin okunduğuna dair idarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanan dilekçe,

b) İhalesine girilecek taşınmazın ada ve parsel numaralarının yazılı olduğu, geçici teminatın ödendiğine dair alındı, (Teminat, Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban numarası ile İl Özel İdare Hesabına yatırılacaktır.)

c) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2026 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,

d)Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

5-Ortak Girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

6-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleri en geç ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İhale saatinden sonra yapılan müracaatlar ve evrak teslimleri kabul edilmeyecektir. İsteklilerin ihale saatinde ihale salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

7-Resmi posta ve kargo dışında yapılan müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez.

8- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. İlan Olunur.

Basın No: ILN02446486