T.C AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
T.C AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
1- İlimiz Çay İlçesi Merkez Orta Mahallede bulunan Kaymakam Evi vasfındaki 778 ada 6 parseldeki 777,44 m² alanlı taşınmazın 4.941.820,00 ₺ MuhammenBedel üzerindensatılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.
2-İhalenin 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 11.00’de Dörtyol Mahallesi Kudüs Bulvarı No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İstekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin komisyonca uygun görülmediği takdirde, aynı kanun hükümlerine göre ihalenin 04 Ekim 2023 Çarşamba günü aynı adreste saat:11.00’de İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhalesi yapılacak olan taşınmaz şartnamesi mesai saatleri içerisinde, Dörtyol Mahallesi Kudüs Bulvarı No:1‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
4-İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için istenilen belgeler;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN ;
a)Satışı yapılacak taşınmazın görüldüğüne, ihale şartnamesi okunduğuna dair idarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanan örnek dilekçe, (Örnek dilekçe ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğünden alınacaktır.)
b)İhalesine girilecek taşınmazın ada/parsel numaralarının yazılı olduğu, 148.255,00 ₺ geçici teminatın ödendiğine dair alındı, (Teminat, Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban numarası ile İl Özel İdare Hesabına yatırılacaktır.)
c) T.C Kimlik kartının fotokopisi,
d)Vekaleten ihaleye katılınması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN ;
a)Satışı yapılacak taşınmazın görüldüğüne, ihale şartnamesinin okunduğuna dair idarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanan örnek dilekçe, (Örnek dilekçe ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğünden alınacaktır.)
b)İhalesine girilecek taşınmazın ada/parsel numaralarının yazılı olduğu, 148.255,00 ₺ geçici teminatın ödendiğine dair alındı, (Teminat, Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban numarası ile İl Özel İdare Hesabına yatırılacaktır.)
c) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,
d)Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,
5-Ortak Girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi. (Örneği idareden alınacaktır.)
6-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleri en geç ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İhale saatinden sonra yapılan müracaatlar ve evrak teslimleri kabul edilmeyecektir.İsteklilerin ihale saatinde ihale salonunda hazır olmaları gerekmektedir.
7- Kargo vepostada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
8- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.
İlan Olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01891927