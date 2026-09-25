T.C. AFYONKARAHİSAR 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/247 Esas



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Mahkememizin 13/03/2025 tarih ve 2024/247 Esas ve 2025/124 Karar sayılı ilamı ile mahkumiyetine karar verilen kesinleşen hükümden sonra 31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren 7589 sayılı Kanunun 13. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nun 158. Maddesine 4. fikra ve geçici 1. maddesinin 6 ve 7 Fıkraları gereğince; uyarlama yargılaması yapılmasına ve infazın durdurulmasına karar verilmekle, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK 158/1-f-son, 43/1, 158/4, 168/2, 52, 52/4, 53/1-2-3, 58/6, NETİCETEN 1 YIL 3 AY 18 GÜN HAPİS VE 19.060 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, para cezasının 24 eşit taksitte tahsiline karar verilmiş olup, ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve İzmir/Konak adresine yapılan tebligatlar sonucunda belirtilen adrese de bulunamayan sanık Sezer KOZAĞACI hakkındaki hüküm özeti kararının ilanen tebliği tarihinden başlamak üzere CMK 273. Maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi ile Asliye Ceza Mahkemesi yine konsolosluk aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile Afyonkarahisar 4. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.09.2026

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Basın No: ILN02553303