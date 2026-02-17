T.C. AFYONKARAHİSAR 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/195 Esas



İLAN

Mahkememizin 06/11/2025 tarih ve 2025/195 Esas 2025/472Karar sayılı ilamı ile; "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan TCK 158/1-f-son 43/1 62 52 52/4 53/1,2,3 maddeleri uyarınca 4 Yıl 2 Ay Hapis ve 219.360,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan ve hakkında verilen kararın tebliği mümkün olmayan sanık Cansel ALAV hakkındaki hüküm özeti kararının ilanen tebliğ tarihinden başlamak üzere CMK 273. maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi yada Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02400930