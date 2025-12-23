T.C. AFYONKARAHİSAR 2. AİLE MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/636 Esas
11.12.2025
DAVALI: HASAN BİNBOĞA - 15419682938 TC Kimlik Numaralı
Altınelma Mah Elçibey (Kalealtı) Caddesi N:50 İç Kapı N:1
Afşin/KAHRAMANMARAŞ
Davacı Feride BİNBOĞA tarafından davalı Hasan BİNBOĞA aleyhine fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açıldığı, davacının davalıdan boşanma talebinin olduğu, 09/09/2025 tarihli tensip tutanağı ile davalıya cevap dilekçesi sunması için tebliğden itibaren 2 haftalık yasal süre verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.
