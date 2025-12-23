  • İSTANBUL
T.C. AFYONKARAHİSAR 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C. AFYONKARAHİSAR 2. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2025/636 Esas
11.12.2025

DAVALI: HASAN BİNBOĞA - 15419682938 TC Kimlik Numaralı
Altınelma Mah Elçibey (Kalealtı) Caddesi N:50 İç Kapı N:1
Afşin/KAHRAMANMARAŞ

Davacı Feride BİNBOĞA tarafından davalı Hasan BİNBOĞA aleyhine fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açıldığı, davacının davalıdan boşanma talebinin olduğu, 09/09/2025 tarihli tensip tutanağı ile davalıya cevap dilekçesi sunması için tebliğden itibaren 2 haftalık yasal süre verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02364389