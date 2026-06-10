T.C. AFYONKARAHİSAR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/402 Esas



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Mahkememizin 14.05.2026 tarih ve 2024/402 esas, 2026/197 karar sayılı kararıyla Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mehmet Hanifi ve Ayşe oğlu 12/01/1990 Palu doğumlu, ALİ BAYRAMOĞLU'nun mahkememize açılan kamu davasında TCK'nın 158/1.f-son, 168/2, 52/2, 58/1, 52/4, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın beyan ettiği adresinde tebligat yapılamamış, 07.05.2026 tarihinde de bulunduğu infaz kurumundan firar etmesi nedeniyle adresi meçhul kalmış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanun'un 28 ve 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta yasal süresi içinde İstinaf edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02482579