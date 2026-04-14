T.C. AFYONKARAHİSAR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/182 Esas



İLAN

Mahkememizin 05.03.2026 tarih ve 2025/182 esas, 2026/95 karar sayılı kararıyla Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Hasan Hüseyin ve Şerife oğlu 25.06.1972 Seydişehir doğumlu, YALÇIN GÜLLÜ'nün mahkememize açılan kamu davasında TCK'nın 158/1.f-son, 52/2, 52/4, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın gerek soruşturma, gerekse kovuşturma aşamasında ifadelerinde adres beyan etmediği, 07.07.2025 tarihinde de bulunduğu infaz kurumundan firar ettiği anlaşılmış olup, adres beyanı bulunmayan sanığın adresi meçhul kaldığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanun'un 28 ve 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta yasal süresi içinde İstinaf edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 07.04.2026

Basın No: ILN02445419