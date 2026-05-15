T.C. AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/195 Esas
05.05.2026
Konu :Gaiplik İlanı
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile MERİH KARAYOL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Afyonkarahisar ili Merkez ilçesi Kasımpaşa Mahallesinde bulunan 550 ada 15 parsel (eski tapu bilgileri Hacıalioğlu Mah. 550 ada 15 parsel) numaralı taşınmaz maliki olarak görünen ve gaipliğine karar verilmesi istenen aşağıda bilgileri yazılı kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 05.05.2026
GAİP :
Zahman oğlu Ömer
(Ömer Zahmanoğlu)
#ilangovtr
Basın No: ILN02467643