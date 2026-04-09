T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazlarda geçici ve daimi irtifak hakkı tesisi talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numarası, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.
Tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek ve Vakıfbank'a depo edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği (irtifak hakkı tesis edileceği), konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur
Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda (geçici ve daimi irtifak hakkı yönlerinden) bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.
|Dosya no
|Mahalle
|Ada/Parsel no
|Tapu maliki
|Duruşma
günü
|2026/35
|ANZOREY
|103 ada 22 parsel
|HÜSEYİN ERBİL
|07/05/2026
|2026/36
|DEVEBOYNU
|145 ada 1 parsel
|ALİ YAVUZ
|07/05/2026
|2026/37
|DEVEBOYNU
|174 ada 4 parsel
|HAYDAR ŞAHAN
|07/05/2026
|2026/38
|ERÇENE
|164 ada 1 parsel
|HAYRETTİN TÜRKKAHRAMAN
|07/05/2026
|2026/39
|ERÇENE
|174 ada 3 parsel
|KADİRİYE KURTCEPHE
|07/05/2026
|2026/40
|ERÇENE
|174 ada 6 parsel
|YUNUS KURTCEPHE
|07/05/2026
|2026/41
|ERÇENE
|174 ada 15 parsel
|RIZVAN ALKILINÇ
|07/05/2026
|2026/42
|ERÇENE
|174 ada 19 parsel
|İBRAHİM YURTSEVER
|07/05/2026
|2026/43
|ERÇENE
|174 ada 21 parsel
|AYŞE GÖZÜBÜYÜK
|07/05/2026
|2026/44
|ERÇENE
|174 ada 24 parsel
|PERİHAN KEBABCI
|07/05/2026
|2026/45
|KÖTÜRE
|1058 parsel
|HÜSEYİN BEKTAŞ
|07/05/2026
|2026/46
|HÜYÜKLÜ
|2209 ada 19 parsel
|DURDU PAMUK
|07/05/2026
|2026/47
|KÖTÜRE
|1076 parsel
|PAMUK ERBİL
|07/05/2026
|2026/48
|KÖTÜRE
|1078 parsel
|CENGİZ ERBİR
|07/05/2026
|2026/49
|HÜYÜKLÜ
|2211 ada 13 parsel
|HİLMİ ARSLAN
|07/05/2026
|2026/50
|KÖTÜRE
|1166 parsel
|ALİ YAŞAR
|07/05/2026
|2026/51
|HÜYÜKLÜ
|2292 ada 3 parsel
|REŞİT KURT ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/52
|HÜYÜKLÜ
|2301 ada 17 parsel
|HACI VELİ ÖNCEL ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/53
|HÜYÜKLÜ
|2302 ada 12 parsel
|YASİN ARSLAN
|07/05/2026
|2026/54
|HÜYÜKLÜ
|2303 ada 13 parsel
|DURMUŞ DEMİR
|07/05/2026
|2026/55
|HÜYÜKLÜ
|2304 ada 1 par. 2304 ada 2 par.
|MEHMET ÖZARSLAN
|07/05/2026
|2026/56
|ANZOREY
|103 ada 23 parsel
|HASAN ÖZDİL ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/57
|DEVEBOYNU
|176 ada 3 parsel
|SERCAN GÜNGÖR ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/58
|ERÇENE
|174 ada 5 parsel
|MÜKREMİN KURTCEPHE ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/59
|GERGER
|2533 ada 4 parsel
|DÖNDÜ BİNBOĞA ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/60
|HÜYÜKLÜ
|2210 ada 16 parsel
|DURMUŞ ALİ KILINÇ ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/61
|HÜYÜKLÜ
|2213 ada 5 parsel
|SEYFULLAH DEMİR ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/62
|KÖTÜRE
|1173 parsel
|GÜL PERİ CANBOLAT ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/63
|HÜYÜKLÜ
|2301 ada 5 parsel
|CENNET UÇAN ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/64
|HÜYÜKLÜ
|2209 ada 15 parsel
|MEHMET KILINÇ ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/65
|HÜYÜKLÜ
|2210 ada 15 parsel
|DUDU ÖZARSLAN ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/66
|KÖTÜRE
|1164 parsel ve 1165 parsel
|ALİ EREN ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/67
|KÖTÜRE
|1186 parsel
|KİFAYET TOK ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/68
|KÖTÜRE
|113 ada 1 parsel
|EFENDİ ERBİL ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/69
|HÜYÜKLÜ
|2210 ada 7 parsel
|GÖKSEL KAYA ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/70
|HÜYÜKLÜ
|2209 ada 16 parsel
|ELİF KILINÇ ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/71
|KÖTÜRE
|1056 parsel
|FATMA ÖZDİL ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/72
|ANZOREY
|103 ada 2 parsel
|NİLGÜN ŞATIROĞLU ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/73
|ANZOREY
|103 ada 21 parsel
|HAYDAR ÖZDİL ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/74
|ERÇENE
|174 ada 2 parsel
|HATİCE İMAMOĞLU ve diğerleri
|07/05/2026
|2026/75
|ERÇENE
|174 ada 16 parsel
|SAMİ TÜRKKAHRAMAN ve diğerleri
|07/05/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02442013