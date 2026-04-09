T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazlarda geçici ve daimi irtifak hakkı tesisi talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numarası, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.

Tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek ve Vakıfbank'a depo edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği (irtifak hakkı tesis edileceği), konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur

Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda (geçici ve daimi irtifak hakkı yönlerinden) bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya no Mahalle Ada/Parsel no Tapu maliki Duruşma

günü

2026/35 ANZOREY 103 ada 22 parsel HÜSEYİN ERBİL 07/05/2026 2026/36 DEVEBOYNU 145 ada 1 parsel ALİ YAVUZ 07/05/2026 2026/37 DEVEBOYNU 174 ada 4 parsel HAYDAR ŞAHAN 07/05/2026 2026/38 ERÇENE 164 ada 1 parsel HAYRETTİN TÜRKKAHRAMAN 07/05/2026 2026/39 ERÇENE 174 ada 3 parsel KADİRİYE KURTCEPHE 07/05/2026 2026/40 ERÇENE 174 ada 6 parsel YUNUS KURTCEPHE 07/05/2026 2026/41 ERÇENE 174 ada 15 parsel RIZVAN ALKILINÇ 07/05/2026 2026/42 ERÇENE 174 ada 19 parsel İBRAHİM YURTSEVER 07/05/2026 2026/43 ERÇENE 174 ada 21 parsel AYŞE GÖZÜBÜYÜK 07/05/2026 2026/44 ERÇENE 174 ada 24 parsel PERİHAN KEBABCI 07/05/2026 2026/45 KÖTÜRE 1058 parsel HÜSEYİN BEKTAŞ 07/05/2026 2026/46 HÜYÜKLÜ 2209 ada 19 parsel DURDU PAMUK 07/05/2026 2026/47 KÖTÜRE 1076 parsel PAMUK ERBİL 07/05/2026 2026/48 KÖTÜRE 1078 parsel CENGİZ ERBİR 07/05/2026 2026/49 HÜYÜKLÜ 2211 ada 13 parsel HİLMİ ARSLAN 07/05/2026 2026/50 KÖTÜRE 1166 parsel ALİ YAŞAR 07/05/2026 2026/51 HÜYÜKLÜ 2292 ada 3 parsel REŞİT KURT ve diğerleri 07/05/2026 2026/52 HÜYÜKLÜ 2301 ada 17 parsel HACI VELİ ÖNCEL ve diğerleri 07/05/2026 2026/53 HÜYÜKLÜ 2302 ada 12 parsel YASİN ARSLAN 07/05/2026 2026/54 HÜYÜKLÜ 2303 ada 13 parsel DURMUŞ DEMİR 07/05/2026 2026/55 HÜYÜKLÜ 2304 ada 1 par. 2304 ada 2 par. MEHMET ÖZARSLAN 07/05/2026 2026/56 ANZOREY 103 ada 23 parsel HASAN ÖZDİL ve diğerleri 07/05/2026 2026/57 DEVEBOYNU 176 ada 3 parsel SERCAN GÜNGÖR ve diğerleri 07/05/2026 2026/58 ERÇENE 174 ada 5 parsel MÜKREMİN KURTCEPHE ve diğerleri 07/05/2026 2026/59 GERGER 2533 ada 4 parsel DÖNDÜ BİNBOĞA ve diğerleri 07/05/2026 2026/60 HÜYÜKLÜ 2210 ada 16 parsel DURMUŞ ALİ KILINÇ ve diğerleri 07/05/2026 2026/61 HÜYÜKLÜ 2213 ada 5 parsel SEYFULLAH DEMİR ve diğerleri 07/05/2026 2026/62 KÖTÜRE 1173 parsel GÜL PERİ CANBOLAT ve diğerleri 07/05/2026 2026/63 HÜYÜKLÜ 2301 ada 5 parsel CENNET UÇAN ve diğerleri 07/05/2026 2026/64 HÜYÜKLÜ 2209 ada 15 parsel MEHMET KILINÇ ve diğerleri 07/05/2026 2026/65 HÜYÜKLÜ 2210 ada 15 parsel DUDU ÖZARSLAN ve diğerleri 07/05/2026 2026/66 KÖTÜRE 1164 parsel ve 1165 parsel ALİ EREN ve diğerleri 07/05/2026 2026/67 KÖTÜRE 1186 parsel KİFAYET TOK ve diğerleri 07/05/2026 2026/68 KÖTÜRE 113 ada 1 parsel EFENDİ ERBİL ve diğerleri 07/05/2026 2026/69 HÜYÜKLÜ 2210 ada 7 parsel GÖKSEL KAYA ve diğerleri 07/05/2026 2026/70 HÜYÜKLÜ 2209 ada 16 parsel ELİF KILINÇ ve diğerleri 07/05/2026 2026/71 KÖTÜRE 1056 parsel FATMA ÖZDİL ve diğerleri 07/05/2026 2026/72 ANZOREY 103 ada 2 parsel NİLGÜN ŞATIROĞLU ve diğerleri 07/05/2026 2026/73 ANZOREY 103 ada 21 parsel HAYDAR ÖZDİL ve diğerleri 07/05/2026 2026/74 ERÇENE 174 ada 2 parsel HATİCE İMAMOĞLU ve diğerleri 07/05/2026 2026/75 ERÇENE 174 ada 16 parsel SAMİ TÜRKKAHRAMAN ve diğerleri 07/05/2026

