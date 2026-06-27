T.C. ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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T.C. ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/111 Esas
Dava konusu Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Uludam Köyü, doğusu Kalburcu Çayı, batısı 166 ada 14 parsel, kuzeyi Hüseyin Öncü'ye ait tarla ve kısmen yol, güneyi Abdullah Dilek'e ait tarla bulunan taşınmazın olağanüstü zamanaşımı nedenine dayalı tescil talebi bulunduğundan, koşullarının gerçekleşmediğine dair itiraz var ise mahkememiz dosyasına bildirilmesi gerektiği, tescil talebine karşı çıkanların ve dava konusu yer üzerinde hak talep edenlerin is bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ile birlikte ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02497497