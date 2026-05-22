T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/135 Esas

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş ile Davalı ABDULLAH ELBİ ve diğer davalı dava arkadaşları arasında mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle:

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne, dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçe, Hacıhalil Köyü, 664 parsel sayılı 1930.36 m2 lik taşınmazın kamulaştırma bedeli olarak toplam 11.612,72 TL olarak TESPİTİNE, karar eki sayılan bilirkişi raporundaki yeşil renkli olarak taralı gösterilen 1930.36 m2 lik alanda kullanım hakkı davacıya ait olmak üzere TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve irtifak hakkının TAPUYA TESCİLİNE, Kamulaştırma Bedeli olan 11.612,72 TL' nin; davalılara tapudaki hisseleri oranında (09/05/2018 tarihli Heyet Bilirkişi Raporu ile belirlenen davalılara hisseleri oranında) ÖDENMESİNE karar verilmiştir. Davalılar Sultan Çoban(Memet kızı, 1980 Adıyaman d.lu), Aziz Önder (Abuzer oğlu, 1980 Adıyaman d.lu), Şehriban Çalışkan (Yusuf kızı, 1963 Adıyaman d.lu), Zeynel Doğan(Abuzer oğlu, 1969 Adıyaman d.lu)'a gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilemediğinden, adres araştırmasından sonuç alınamadığından, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca GEREKÇELİ KARARIN VE İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacak olup, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yasal iki haftalık (15 gün) istinaf süresi içinde Mahkememize veya buraya gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine dilekçe vererek istinaf yoluna başvurabileceğiniz, aksi halde kararın kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen ihtar olunur. 06.05.2026

