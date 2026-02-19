T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2025/36 Esas

DAVACI :TÜRKAN BOZKURT

DAVALILAR : ADIYAMAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ VE DİĞERLERİ

Mahkememizce davalı Yunus Dalbur'a yapılan tebligatların iade dönmesi sebebiyle adres araştırması yapıldığı ve yurt dışında yaşadığı anlaşıldığından, mahkememizce 7201 sayılı Tebligat Kanunu md. 28 uyarınca dava dilekçesi, kaldırma ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiği anlaşılmakla;

Davacı Türkan Bozkurt tarafından davalı Adıyaman İlçe Nüfus Müdürlüğü ve diğerleri aleyhine açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşmanın 23/06/2026 günü saat: 09:00'a bırakıldığı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları, dava dilekçesi, kaldırma ilamı ve duruşma günü yerine geçmek üzere davalı Yunus Dalbur'a ilanen tebliğ olunur. 23.01.2026

