T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/313 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli Merkez Aydınoluk köyü 638 parsel sayılı taşınmaz

PAFTA NO :

ADA NO:

PARSEL NO : 638

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/313 Esas sayısında dava açılmıştır.4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşeçek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Vakıflar Bankası Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. 10.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02373262