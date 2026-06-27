T.C. ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
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T.C. ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
DAVALI : UMUT PAMUK Yeni Mh. Tümrüz Yolu Sk No:227 D:227 Merkez, Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.
Durusma Günü: 24/09/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, HMK147/2 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02497509