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Resmi İlanlar T.C. ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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T.C. ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2025/393 Esas

DAVALI : UMUT PAMUK Yeni Mh. Tümrüz Yolu Sk No:227 D:227 Merkez, Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.

 

Durusma Günü: 24/09/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, HMK147/2 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02497509