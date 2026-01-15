T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/107 Esas
MEHMET KILINÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SÜLEYMAN KILINÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.01.2026
GAİP
TC KİMLİK NO: 16543291416
ADI SOYADI : SÜLEYMAN KILINÇ
BABA ADI : ABDULKADİR
ANA ADI : HANIM
DOĞUM TARİHİ : 10/03/1969
DOĞUM YERİ : ADIYAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Kuyucak Küme Evleri No:76 Kuyucak Adıyaman Merkez
