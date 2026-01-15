  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2024/107 Esas

MEHMET KILINÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SÜLEYMAN KILINÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.01.2026

GAİP

TC KİMLİK NO: 16543291416
ADI SOYADI : SÜLEYMAN KILINÇ
BABA ADI : ABDULKADİR
ANA ADI : HANIM
DOĞUM TARİHİ : 10/03/1969
DOĞUM YERİ : ADIYAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Kuyucak Küme Evleri No:76 Kuyucak Adıyaman Merkez

