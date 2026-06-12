T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2025/435 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/435 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 4045 Ada, 8 Parsel de kayıtlı taşınmaz tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. Tapunun Cumhuriyet Mahallesi 4045 ada 8parselinde kayıtlı olan Arsa nitelikli 348,90 m2 alanlı taşınmazlar mahalli idareye göre Levent mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Konu parsellerin yer aldığı bölgede ana arter olan Girne Bulvarına (Ceyhan yolu) cepheli veya 2.,3. Parsel olan taşınmazlar mobilya imalathanesi veya kereste imalathanesi olarak kullanılmakta daha iç kısımlar ise konut olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmazlar ana Cadde olan Girne Bulvarının güneyinde kalmakta ve yaklaşık 280 metre mesafede konumludur. Yakın çevresinde otomobil pazarlama ve servis alanları, Toprak Mahsuller Ofisi, gibi ticari amaçla kullanılan yapılar mevcuttur. Konu taşınmazlar Girne Bulvarının güneyinde yer almakta olup, Ceyhan istikametinde hareket ile Polis Akademisi ışıklı kavşağından sağa 1827 nolu sokağa dönülüp 100 metre sonra sola dönülür ve 320 metre sonra konu taşınmalara ulaşılır. Yüreğir belediyesinde yapılan inceleme ve araştırmalara göre; konu taşınmaz imar parseli olup yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İmalathane tesisi alanı, ayrık nizam E:1,20 lejantında yer almaktadır. Konu 4045 ada 8 nolu parsel için 23.10.2013 tarih ve 278 sayılı İnşaat İzni ve 12.10.2017 tarih ve 187 nolu yapı kullanma izni ve mimari proje düzenlenmiştir. Aynı ada üzerinde 8 nolu parsel ve 12 nolu parsel birlikte kullanılmakta ve kullanım amacı ve durumuna göre birbirine bağımlı konumdadır. ( 8 ve 12 parsel birlikte kullanılmaktadır ) 4045 ada 8 nolu parsel 348,90 m2 alana sahip olup dikdörtgen şeklindedir. Parselin tamamı yapılaşmış olup üzerinde yer alan yapı imalathane olarak kullanılmaktadır, mimari projesinde çekme mesafesi olarak görülen alanlar kapatılarak 348,90 m2 alan oluşturulmuştur. Yapı betonarme direk üzeri çelik makas ve üzeri trapez sac kaplama, duvarlar sıvalı boyalı, zemin darbelere dayanıklı C3 perdahlı beton olup ve giriş trapez sac darabadır. Zemin kat ve 7 metre yükseklikte yapılmıştır. Parselin batı cephesinde ofis binası yer almaktadır. Fili Kullanım Durumu : Aşağıdaki haritalarda dava konuş 4045 ada 8parsel nolu taşınmazların tapu kaydı sınırları mavi ile fiili kullanım sınırları kırmızı ile gösterilmiştir. Görüldüğü gibi tapu kaydı kapsamı dışında olan alanlar ve parseller ile birlikte kullanılmaktadır. Tapu kapsamı dışında kalan alan ana giriş avlusu olarak kullanılmakta ve etrafı duvar ile çevrili demir sürgülü kapıdır. Zemin kullanım durumu mimari proje ve inşaat izinlerinden ve tapu kaydından fazla alanı kapsamaktadır. Parselleri değerlemesi yasal tapu alanı esas alınarak ve fiili kullanım durumu tapu dışı alanlarda dikkate alınarak yapılacaktır. 4045 ada 8 nolu parselin tamamı yapılaşmış olup yapılaşma 2. Sınıf Cgrubu mobilya imalat atölyesi ve efektif vaşsı 10 olarak değerlendirilecektir. Yukarıda verilen haritalarda da görüldüğü gibi konu 4045 ada 8 ve 12 nolu parsellerin tapu kaydı. sınırları ile fiili zeminde kullanım sınırları farklıdır. Tapu kayıtlarının toplam alanı (422,8443848,9( 771.74 m2 iken fiili zeminde kullanım alanı 1.347,00 m2 olup 575,26 m2 tapu sınırları dışında kalan ve imara planına göre yol olan alan kullanılmaktadır. Değer tespitinde tapu kaydı ve mülkiyet sınırları dışında kalan bu 575,,26 m2' 'lik alan değerlemeye alınmamıştır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, 1878 Sokak, Cihan Mobilya Yüreğir/Adana Yüreğir / ADANA

Yüzölçümü : 348,90 m2 Arsa Payı : - HİSSE:1/1

İmar Durumu: Yüreğir belediyesinde yapılan inceleme ve araştırmalara göre; konu taşınmaz imar parseli

olup yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İmalathane tesisi alanı, ayrık nizam E:

1,20 lejantında ver almaktadır.

Kıymeti : 8.289.864,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:45

10/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02485399