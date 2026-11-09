T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2026/371 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/371 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Kanalüstü Mahallesi , 2242 Ada No , 25 Parsel No , 1/126 Arsa Payı , 5.354,00 alanlı , C Blok 2.kat 4 numaralı bağımsız bölümde mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Deprem hasar raporuna göre hasarsız olduğu kaydedilmiştir. Konu mesken nitelikli taşınmaz C blok 2. kat 4 bağımsız bölüm numaralı taşınmazdır, Taşınmaz asansör çıkışında sağda ve merdiven çıkışında sol tarafta, mahalde ve projesinde güney cepheden sağlanan bina girişinin solunda güney, batı ve kuzey cephe olmak üzere üç cephelidir. Konu bağımsız bölüm mahallinde ekli projede kırımız çizili alanlar dahlinde kullanılmakta ve bu kullanım ve eklemeler tüm blokta aynıdır. Kullanım alanı ile kat irtifakına esas mimari projesindeki alan ve bölümler farklıdır. Taşınmaz mimari projesine göre brüt 66,00m²alanlı olup, salon+ mutfak, 2 oda, antre hol ve 3balkon alanlarından oluşmakta olup mimari projesinden farklı olarak ortak alandan yeşil alanlar dahil edilmiş ve bağımsız bölüme kat sahanlığından1,5m² antre alanına eklendiği, salon mutfak alanının doğusunda bulunan ~2m² havalandırma bacasının mutfak alanına, tesisat bacası alanları 3m² alan wc olarak, YGH 6m² ve 25m² alanlı Yangın merdiveni alanı içeri alınarak yatak odası, giyinme odası ve duş alanı olarak imal edildiği mavi çarpı işaretli güney cephede bulunan klima balkonun salon+ mutfak alanına, batı cephede ve kuzeyde bulunan klima balkonlarının oda hacimlerine eklenerek, toplamda 3 oda, salon+ mutfak antre hol, 2 banyo, wc, 1 balkon olarak ve 102m² alanlı olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Gürselpaşa Mahallesi,75328 Sokak No:18 Sefaköy Evleri C Blok Kat 2 No:4 Seyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Seyhan Belediyesi İmar Servisinden alınan bilgiye göre Parsel: Emsal: 1,20 Konut alanı lejantlı olduğu bilgisi şifahen alınmıştır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 10:07

06/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02589524