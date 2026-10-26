T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/250 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/250 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Sarıçam İlçesi , Çınarlı Mahallesi , 496 Ada No , 10 Parsel No , 1850/174655 Arsa Payı , 3.493,10 m2 alanlı , A Blok 12.kat 35 numaralı bağımsız bölümde mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Dava konusu 35 nolu bağımsız bölüm projesinde yaklaşık net 65,00 m², brüt 70,00 m²alandan oluşmakta olup, antre, hol, salon, mutfak+ salon, 2 oda, banyo+ wc, ebeveyn banyosu ve 1 adet balkon mahallerinden oluşmakta olup, taşınmazın yerinde yapılan tespitlerde kısmı olarak projesine aykırı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın değerlemesinde proje alanı dikkate alınmıştır. Dava konusu taşınmaz bina girişine göre üst ön cephede yer almakta olup, güney cepheli olup 1 cephece sahiptir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel doğrama, balkon kapıları ve pencereler PVC mamuldür. İç mekân özellikleri olarak salon ve oda hacimlerinde zeminler parke kaplı, antre, hol, mutfak ve balkon hacimlerinde zeminler seramik kaplama, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, tavanlar plastik boyalıdır. Mutfakta alt ve üst dolaplar ahşap, mutfak tezgâhı mermerdir. Islak hacimlerdezeminler duvarlar boydan fayans kaplama tavanları plastik boyalıdır. Taşınmazın ısınması klima ile sağlanmaktadır. Keşif günü itibariyle taşınmaz boş durumda olup, orta bakımlı seviyededir.Bölgede 06.02.2023 tarihinde yaşanılan deprem sonrası T.C. Çevre, Şehircilik veİklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genel ekipler tarafından yapılan inceleme taşınmazın AZ HASARLI olduğu tespit edilmiştir. Hasar tespit raporunun sonucu rapor eklerinde ekran alıntısı olarak sunulmuştur.

Adresi : Adana İli, Sarıçam İlçesi, Osman Gazi Mahallesi, 1967 Sokak 3/A-35Sarıçam/ ADANA

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Ayrık İnşaat Nizamlı- E: 1.60, Taks: 0,30 Hmax: 45m olacak şekilde Konut alanı lejantlıdır.

Kıymeti : 1.929.581,61 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Şakirpaşa Mahallesi , 11336 Ada No , 3 Parsel No , 95/25415 Arsa Payı , 25.415,00 m2 alanlı , E-1 Blok 9.kat 17 Nolu bağımsız bölümde mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır . Kat irtifakına esas mimari projesine göre icra konusu bağımsız bölümün genel brüt alanı 155,00 m², net 141 m2dir. 2 oda, mutfak+oturma odası, 1 salon, banyo, duş, wc, balkon, yangın holü, antre ve holden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları seramik velaminant parke, duvarları plastik boyalı, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, mutfak dolapları mdf esaslı ankastre dolap, mutfak tezgahı suni mermer, banyosu duşkabinli, ıslak hacimleri seramiktir. Balkonlardan biri katlanır cam sistemiyle kapatılmıştır. Dava konusu taşınmazda doğal gaz tesisatı bulunmaktadır. Isıtılması kat kaloriferiyle sağlanmaktadır. İnşaat Ruhsatı 30.11.2012 tarih ve 15/15sayılıdır. https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde yapılan araştırmada, taşınmazda deprem nedeniyle hasarın meydana gelmediği öğrenilmiştir. Efektifyıpranma oranının %10 olduğu görüşüne varılmıştır. Yıpranma oranının belirlenmesinde; 02.12.1982 tarihli ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapı yıpranma oranları tablosu ve özellikle de taşınmazın fiziki durumu göz önüne alınmıştır.

Adresi : Adana İli, Seyhan İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 49100 Sokak 1/9/17 Seyhan / ADANA

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Ayrık İnşaat Nizamlı- E: 1.20 yoğunluklu Konut alanı lejantlıdır.

Kıymeti : 6.801.245,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz tapu takyidatındaki gibidir. / İrtifak Hakkı : 88,81 m2 lik trafo binası ve emniyet sahasınının irtifak hakkı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne aittir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:07

21/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02576756