T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2024/950 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/950 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Kurtuluş Mahallesi , 677 Ada No , 513 Parsel No , 2415/294919 Arsa Payı , 2.949,19 Yüz Ölçümü , B Blok 13.kat 50 Nolu. Bağımsız Bölüm mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu B Blok parselin batısında yer almaktadır. BBlok bodrum kat zemin kat13 normal kattan ve 55 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi aklirik dış cephe boyası ile boyalı, bina giriş zemini, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamadır. Merdiven tırabzanları krom doğramadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden batı cepheden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Site içerisinde açık otopark alanı bulunmaktadır. Taşınmaz, kat irtifakı esas onaylı mimari projesine göre net 60 m2alanlı olup brüt 70 m2 alana sahiptir. Taşınmaz bina girişine göre sol arka yanda konumlu olup kuzey ve doğu cephelerine hakimdir. Taşınmaz 2 oda, salon tmutfak, antre, hol, banyo, we ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin zemini seramik parke kaplama, duvarları saten boyalı, iç kapılar amerikan panel kapı, giriş kapısı çelik panjurlu demir kapı, pencereler pvc doğramadır. Islak hacmin zemini seramik kaplama, duvarları fayans kaplamadır. Mutfak tezgahı mermer, dolabı hazır imalattır. Meskenin iç teknik özellikleri ve dekorasyonu iyi durumdadır. Seyhan Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaza ait 18.09.2015 tarih 11/18 sayılı yapı ruhsatı olduğu öğrenilmiştir.

Adresi : Gazipaşa Mah. Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi, Reyhan Apartmanı B Blok. No:42/1. K13. D:50 Sevhan/Adana Seyhan / ADANA

İmar Durumu :İnşaat tarzı Seyhan Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks:0.40, E: 2.40, Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 2.275.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesini 2026/377 esas sayılı dosyasında 05.06.2026 tarihinden başlamak suretiyle 3 ay geçici mühlet verilmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararı mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Kurtuluş Mahallesi , 677 Ada No , 513 Parsel No , 6685/294919 Arsa Payı , 2.949,19 Yüz Ölçümü , A Blok, Zemin + Asma+ Bodrum Kat, 57 Nolu Bağımsız Bölümdeki iş yeri vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu A Blok parselin batısında yer almaktadır. A Blok bodrum kat - zemin kat - asma kat - 13 normal kattan ve 58 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi aklirik dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina girişi zemin kat seviyesinden doğu cepheden sağlanmaktadır. Binada iki asansör bulunmaktadır. Taşınmaz, kat irtifakı esas onaylı mimari projesine göre bodrum + zemin+ asma kattan oluşmakta olup bodrum katta net 79 m2 brüt 84,00 m2, zemin katta net 79,00 m2 -brüt 84,00 m2 alanıl kullanım alanlı olup asma katta net 35,00 m2 brüt 40,00 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz mahallinde net 193,00 m2, brüt 208,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz binanın batı cephesinde güneyden kuzeye doğru 2. İş yeri olup batı cepheye hakimdir. Taşınmazın zemini seramik kaplama, duvarları saten boyalı, giriş kapısı ve pencereler alüminyum doğramadır. Seyhan Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaza ait 18.09.2015 tarih 11/18 savılı vapı ruhsatı olduğu öğrenilmistir.

Adresi : Gazipaşa Mah. Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi, Mercan Apartmanı A Blok, No:42/BSeyhan / ADANA

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Seyhan Belediyesi E-İmar Servisin re; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks:0.40, E: 2.40, Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 5.680.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2026/377 esas sayılı dosyasından 05/06/2026tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet verilmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:14

04/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02525118