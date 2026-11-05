T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2026/1148 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1148 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mah. 506 Ada, 39 Parsel, Zemin Kat, 8 bağımsız bölüm numaralı dükkan nitelikli taşınmaz. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölge Seyhan İlçe sınırları içerisinde konut ve ticari alanı imarlı olup gelişimini büyük ölçüde tamamlamış olan yerleşim yeridir. Bölge Seyhan İlçesinin tercih edilen yerleşim bölgesinden birisidir. Konum itibariyle tercih edilmektedir. Bölgede 10-12 katlı apartmanlar bulunmaktadır. Plan kapsamında yeşil alanlar ve yollar açılmıştır. Ticari potansiyel taşınmazın konumlu olduğu Karafatma caddesi üzerinde oluşmuştur. Bölgenin tüm alt yapı hizmetleri mevcut olup, bölgeye ulaşım toplu taşıma araçları ile ve özel araçlarla sürekli ve sorunsuz olarak sağlanmaktadır. Bölgedeki sosyal donatı alanları yeterli seviyede ve yürüme mesafesindedir. Parsel üzerinde 1 adet blok yer almaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu Bina betonarme karkas sistemde, ayrık nizamda, 4/A yapı sınıfında Bodrum Kat + Zemin Kat + 8 Normal Kat olmak üzere 10 katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre ana yapının bodrum katında 2 adet depo, zemin katında; 6 adet işyeri, doğu cepheden sağlanan bina girişi, ortak alanlar, diğer 8 katında ise her katta 1 adet mesken olmak üzere binada 16 adet bb bulunmaktadır. Yapının dış cephesi plastik dış cephe boyası ile boyalıdır. Taşınmaz binanın kuzeydoğu köşesinde konumludur. Değerleme konusu taşınmaz onaylı mimari projesine göre; tek hacimden oluşmakta olup, brüt; 47 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın dış cephesi camekan kaplı olup zeminleri seramik kaplıdır. Taşınmazın tavanı asma tavandır.

Adresi : Kurtuluş Mah. 64022 Sok. No: 11 Zemin Kat 8 BB Nolu İşyeri Seyhan/ADANA

Yüzölçümü : 443,00 m² ana taşınmaz yüzölçüm.

Arsa Payı : 26/440

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, Taks:0.40 Kaks:2,40 ve "Ticaret + Konut alanı " içerisinde kalmaktadır

Kıymeti : 14.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:12

02/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02586140