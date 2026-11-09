T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2026/940 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/940 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Şakirpaşa Mahallesi , 11327 Ada No , 1 Parsel No , 44/5626 Arsa Payı , 11.252,00 m2 alanlı , E Blok, 3. Kat, 8 numaralı bağımsız bölümde mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdirine konu gayrimenkul A-B-C-D-E-F-G Bloklar 10 Katlı Betonarme Mesken Ve Arsa niteliğinde 11.252,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde inşa edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme yapı cinsinde, bodrum, zemin, 8 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binanın girişi, merdivenleri ve ortak kullanım alanlarında zeminleri mermer kaplamalı, duvarları seramik kaplamadır. Bina kapısı demir doğrama camlı kapı şeklindedir. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden güney cepheden sağlanmaktadır. Değerlemeye konu, 3.kat, 8 numaralı mesken, güney cephede yer alan bina girişine göre üst sağ tarafta konumlu olup, taşınmaz güney, kuzey ve doğu cephesine hakimdir. Seyhan Belediyesi İmar Arşivinde mevcut 28.12.2022 tarih 5/11 sayılı yapı ruhsatına esas mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın alan ve konum tespiti yapılabilmiş kıymet takdirinde yasal proje alanı dikkate alınmıştır. Taşınmazın giriş antre seramik kaplama, mutfak hacimlerinin zeminleri seramik kaplamadır. Zemin yer döşemeleri parke kaplama olup duvar yüzeyleri saten boyalı olup tavan kartonpiyer kaplamadır. Islak hacimlerde zeminler ve duvarlar fayans kaplama olup, wc de, klozet ve lavabo şeklindedir. İç doğramalar a.panel kapı ve dış doğramalar ahşap doğramadır. Mutfak tezgâhı mermer olup dolapları lake mobilyalıdır. Uluslararası Bölgede yaşanılan afet sonrası T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sisteminde yapılan sorgulamada, sistemde taşınmazların hasar durumu belirtilmediği görülmüştür. Taşınmaz için gözle yapılan incelemede herhangi bir hasar gözlenmemiştir.

Adresi : Aydınlar Mah. 49100 Sokak No: 3/2, E Blok, Kat: 3 Daire: 8 Seyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Konut Alanı İmarlı, Ayrık Nizam, Emsal: 1.20 Yapılaşma Koşullarına Sahiptir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 10:07

06/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02589543