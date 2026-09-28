T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/288 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/288 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :Adana İl, Yüreğir İlçe, SEYHAN Mahalle/Köy, 11330 Ada, 1 Parsel, B BLOK ZEMİN KAT 30 NOLU BB. Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Dosya konusu arsa nitelikli parsel diktörtgen forma yakın, 8.284,00 m² alanlıdır. Parsel üzerinde, kat irtifakı kurulmuş inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış çok bloklu yapı mevcuttur. Konu taşınmazın bulunduğu B Blok, 04.12.2023 tarih ve 62 sayılı yapı ruhsatı mevcuttur. Bodrum+zemin+ 14 normal katlı, 4/A yapı sınıfı betonarme karkas yapıdadır. Keşif yerinde yapılan gözlem ve incelemeler: Ana yapının kaba sıvası ve ince sıvasınını tamamlandığı, ince işçilik ve çevre düzenlemesinin yapılma aşamasına geçildiği gözlendi. İş yerinin İç Teknik Özellikleri: B Blok zemin kata 30 nolu iş yerine, D Blok 30 numaralı iş yerinden geçilerek ulaşılabilmektedir. İşyerinin iç özellikleri yönü ile imal edilmiş hali ile bırakıldığı, zeminlerin kara şap beton duvarlar sıvalıdır. Komşu bağımsız bölümler ile ara duvarlarının imal edilmediği, diğer komşu bağımsız bölümler ile birlikte kullanılması amacı ile mevcut hali ile imal edildiği kanaatindeyim. Şu anda bağımsız bölüm boştur. Mimari projesinde alan tablosuna göre brüt 228,00 m², net alanı ise 194,00 m²olduğu görüldü. Olumlu Unsurlar:-Adana ili, Yüreğir İlçesi sınırları içerisinde bulunması,- Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Kurum ve Kuruluşların her türlü hizmetlerin mevcut olması,-Su ve elektrik kullanımının olması, Olumsuz Unsurlar:- Taşınmaz üzerinde iki adet irtifak hakkı ile iki adet beyan ve bir adet ipotek mevcuttur.- Ana yapı ve dosya konusu bağımsız bölümde imalat eksikliklerinin olması- Karataş bulvarına cepheli olmaması - Arka cephede kalması olumsuz unsurlardır.

Adresi : Haydaroğlu Mahallesi 294 Sokak No:2/1 B Blok Zemin Kat. Bb.No:30 Yüreğir-Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 8.284,00 m2 Arsa Payı : 700/37278

İmar Durumu: Kısmen Ticaret+Konut alanı- T:0,60-E:2,40 Hmax:51,50 metre. 1.500,00 m² parsel şartı vardır.

Kıymeti : 13.224.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1- 18/03/1993 tarih ve 1510 yevmiye numarası ile '' 18/03/1993 tarih 1510 yevmiyeli irtifak hakkını Mehmet UZUNÇAM kabullendi. Süleyman Derinalp kabullendi. Şerhi ile,

2- Adana Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 18/03/1993 tarih ve 1509 yevmiye numarası ile '' M: Bedi Topçu'nun hissesinden 136/2400 his. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı.'' şerhi ile,

3- Adana Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 18/03/1993 tarih ve 1560 yevmiye numarası ile '' mç Ali Derinalp hissesinden 9/2400 his. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı.'' şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 13:42

23/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02556437