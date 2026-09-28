T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/895 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/895 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, ÇINARLI Mahalle/Köy, 522 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Değerlemesi yapılan taşınmaz; Tapu kayıtlarında; Adana İli, Sarıçam İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 522 Ada, 2 nolu Parseldir. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsele ulaşım, Sarıçam ilçe merkezinde bulunan Hekimköy Bulvarı ile 1869 Sokak kesişiminde doğu istikamette 1869 sokak üzerinde 560m ilerlenerek sağ tarafa 1539 sokağa dönülür ve sokak üzerinde 360m ilerlenerek sol tarafa 1793 sokağa dönülerek 300m ilerlenir ve yol ayrımında sol tarafta ki yola girilerek sokak üzerinde 340m ilerlenerek sağ tarafta konu taşınmaza ulaşım sağlanır. Taşınmaza özel araç ile ulaşımı mümkündür. Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu bölge1-2 katlı yeni yapı konutların cadde üzerinde küçük ve orta ölçekli ticari amaçlı iş yerlerinin bulunduğu bir bölgededir. Bölge genel olarak konut bölgesi olarak kesafet kazanmış olup bölge sakinlerinin günlük temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, market, eczane, tuhafiye vb. şeklinde esnaflar bulunmaktadır. Konu taşınmaz Adana İli, Sarıçam İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 522 Ada, 560,00m² yüzölçümlü 2 Parsel nolu Arsa vasıflı taşınmazdır. Parsel Topoğrafik olarak az eğimli bir zemine sahip olup, dikdörtgen bir yapıdadır. Parsel kuzey ve batı yönde imar yollarına cepheli diğer yönlerden komşu parsellere cephesi bulunmaktadır. Konu taşınmazın altyapı ve yol, su, elektrik vs. olanakları bulunmaktadır. Kadastro bilirkişisi tarafından tarafımıza gösterilen taşınmazın, Belediyesinde yapılan incelemede parsel için düzenlenmiş herhangi bir ruhsat, İskan, mimari projesinin bulunmadığı ve bağımsız bölüm niteliği kazanmadığı bilgisi şifahi olarak alınmış Mahallinde yapılan incelemeler sonucunda parselin boş olduğu görülmüştür.

Adresi : Adana İli, Sarıçam İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 522 Ada 2 Parsel Sarıçam/ ADANA

Yüzölçümü : 560,00 m2 Arsa Payı : - HİSSE:1/1

İmar Durumu: Bilirkişi Raporunda '' SARIÇAM 9. ETAP İMAR PLANI REVİZYONU na göre Konut alanı ayrık nizam 2 kat Taks:0,25 Kaks:0,50 yapılaşma şartlarına haizdir. '' olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.600.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKİYDATINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:45

23/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02556496