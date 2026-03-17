T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/342 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/342 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Karalarbucağı Mahallesi, 6050 Ada, 4 Parsel, 7. Kat, 8 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Taşınmaz; Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 6050 ada 4 parsel nolu arsa üzerindeki binanın7. normal katında bulunan 8 bağımsız bölüm nolu meskendir. Binanın etrafı ihata duvarıyla çevrili olup, otopark alanı parke taşla kaplanmıştır. Dava konusu bağımsız bölüm kat irtifakına esas mimari projesine göre genel brüt yapı alanı 180,00 m² dir. 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo, duş, wc, 3 balkon (ikisi camla kapatılmış), antre ve holden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları laminant parke ve seramik, duvarları plastik boya, tavanları kartonpiyerli, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, dolapları mdf esaslı ankastre dolap, mutfak tezgâhı doğal mermer, banyosu duşa kabinli, ıslak hacimleri seramiktir. Taşınmazın ısıtılması kat kaloriferiyle sağlanmakta olup, doğal gaz tesisatlıdır. Taşınmazın inşaat ruhsatı 14.05.2003 tarih ve 5/5 sayılıdır. https://hasartespit.csb.gov.tr/ web adresinde yapılan araştırmada; taşınmazda deprem nedeniyle hasarın meydana gelmediği öğrenilmiştir. Efektif yıpranma oranının % 25 olduğu görüşüne varılmıştır.

Adresi : Mahfesığmaz Mahallesi, 79129 Sokak, No: 12 Buğra Apt. Kat: 7Daire No: 8Çukurova / ADANA

Ana taşınmaz Yüzölçümü: 982,00 m2 Mesken Bürüt:180,00 dir. Arsa Payı : 64/735

İmar Durumu: Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks:0.40, E:2.00 Kıymeti : 6.639.045,00 TL

KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:53

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:53

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:53

12/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02424628