T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/345 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/345 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, KURTTEPE Mahalle/Köy, 7127 Ada, 15 Parsel, A BLOK 5.KAT 10 BB Nolu tam hisse ile malik adına kayıtlı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Çukurova ilçesi Kurttepe Mah. 7127 Ada 15 Parsel A Blok 5. Kat 10 No. Bağ. Böl. numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Taşınmaza ulaşım; Türkmenbaşı Bulvarı ile 77201 sokağın kesiştiği ışıklı kavşak referans alınırsa 77201 sokak üzerinde doğu istikametinde ilerlenir. Yaklaşık 400 metre ilerde yolun sol tarafında 77201 sokak ie 77195 sokağın kesiştiği köşede konumlu kıymet taktirine konu taşınmaza ulaşım sağlanmış olur. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Kıymet taktiri yapılan taşınmazın yer aldığı ''Arsa " nitelikli ana gayrimenkul, Adana İli Çukurova İlçesi Huzurevleri (Tapuda Kurttepe) Mahallesi 7127 Ada 15 nolu parselde, 7.729,00 m² yüzölçümlü olup parsel alanı üzerindeki ana yapılar ayrık nizam 4/A yapı sınıfında betonarme karkas yapı tarzında olmak üzere 3 adet (A, B ve C) blok olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Tarafımıza gösterilen taşınmaz mevcutta ve tapu kayıtlarında A blokta yer almakta olup kat irtifakına esas onaylı mimari projesindeki vaziyet planında uyumludur. Çukurova Belediyesinde incelenen 13.05.2012 onay tarihli mimari projesine göre ana yapı 3 bodrum kat + zemin kat + 15 normal kat olmak üzere toplam 19 kattan oluşmaktadır. Vaziyet planında blok girişi belirtilmemiştir. Vaziyet planı ile kat planlarının çakıştırlması ile ana bina girişi zemin katta güney cepheden verilmiş olduğu tespit edilmiştir. Çukurova Belediyesi İmar Müdürlüğü?ne konu taşınmaza yönelik dosya incelemesi için başvurulmuş, taşınmazın dosyası tarafımıza fiziki dosyası gösterilmemiştir. Şifahi olarak taşınmaza ait 07.08.2013 tarih ve 7/11 nolu Yeni Yapı Ruhsatı olduğu bilgisi edinilmiştir. Ana yapının 3. Bodrum katında hidrofor, su deposu, sığınak, ortak alanlar 2. Bodrum katta ortak alanlar, sığınak 1. Bodrum katta kapalı otopark, ortak alanlar, zemin katında apartman girişi, mescit, kreş, yönetim odası, enerji pano odası, kapıcı dairesi, ortak alanlar 1. Normal katında 1,2 bb nolu meskenler, diğer normal katların her birinde 2?er adet bağımsız bölüm numaralı mesken olmak üzere ana yapıda toplam30 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Değerleme konusu 10 nolu bağımsız bölüm 13.05.2012 onay tarihli mimari projesine göre zemin kat güney cepheden sağlanan ana yapı girişine göre sağ yan tarafta, merdiven çıkışına göre sağ yan tarafta yer almakta olup kuzey, güney ve doğu cepheli olmak üzere üç cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık net: 145 m², brüt 163 m² olup; salon + mutfak, 3 adet oda, antre, hol, 2 adet banyo, WC ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın katı, kattaki konumu olarak uyumlu, ancak alan ve mimari olarak uyumlu değildir. Mimari projeden farklı olarak Tesisat bacası ve havalandırma boşlukları mesken kullanım alanına dahil edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın zeminleri kısmen laminat, kısmen seramik kaplama ıslak hacim duvarları ve zemini seramik kaplamadır. Duvarları saten boyalı, dış kapısı demir korumalı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı mermerdir. Taşınmazda kat kalorifer sistemi mevcuttur. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu sorgulamasında az hasarlı olarak kayıt altına alındığı gözlenmiştir.

Adresi : Kurttepe Mahallesi, 77201Sokak, Özyürek Plaza,No:5, A Blok Kat :5D: 10 Çukurova / ADANA

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 7.729,00 m2 Arsa Payı : 10/900 HİSSE: 1/1

İmar Durumu: Ayrık Nizam, Taks:0,40, Kaks:1,60, Konut Alanı yapılaşma şartlarına haizdir.

Kıymeti : 8.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidat kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:45

13/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

