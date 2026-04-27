T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/193 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/193 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Huzurevleri Mahallesi, 4679 Ada, 13 Parsel, C Blok 25+26. Kat 49 Nolu Dubleks Mesken Nitelikli taşınmazdır. Bina dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı camlı demir doğrama, giriş holü döşemeleri mozaik mermer ve merdiven basamakları mermer , duvarları ve tavanları plastik boyalıdır. Binada 2 adet asansör bulunmaktadır. Site içersinde açık yüzme havuzu spor ve yürüyüş alanları ile 24 saat güvenlik hizmeti bulunmaktadır. Değerlemesi yapılan mesken nitelikli taşınmaz binanın 25+26 .katında konumlu, kuzey cepheden sağlanan bina girişinin solunda Güney Kuzey, Doğu cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre 25. Katta ~75,00m² alanlı olup, salon mutfak antre ve dubleks merdiveni, 26. Katta ~105m² alanlı 3 oda, antre giyinme odası banyo ve kiler alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz projesine göre toplamda ~180m² alanlıdır. Mimari projesinden farklı olarak Alt katta ~8m² alanlı YKH alanı mutfak alanına ve ortak kullanım alanı olan kat holünden ~2m² alan antre alanına eklendiği, Dubleks eki alanında kuzey batı cephede bulunan çatı arası alanından ~30m² ve güney batı cephede bulunan çatı arası alanından ~30m² alanlar bağımsız bölüme eklenerek oda olarak imal edildiği ve taşınmazın toplamda 250m² alanlı olarak kullanıldığı görülmüştür. Mesken giriş kapısı, çelik kapı, oda kapıları ve ıslak hacim kapıları panel kapı, odalar da ve salonda yerler parke döşeli ve antre hol zeminleri ile ıslak hacim ve balkon zeminleri seramik kaplı, odalar alçı üzeri saten boyalı banyo ve wc duvarları fayans kaplı pencereler pvc den imaldir. Mutfak dolapları hazır mutfaktır. Taşınmazın ısınma sistemi için doğal gaz yakıtlı kombi sistemi tesisatı bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde yapısal sorunlar vardır ve kapsamlı tadilat ihtiyacı bulunmaktadır. Cbs hasar tespit sitesinden alınan bilgiye göre Taşınmazın deprem hasar durumunun AZ HASARLI olarak belirtilmiştir.

Adresi : Huzurevleri Mahallesi, 77119 Sokak No :6/3 Kat:25-26 No 49Çukurova / ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü: 13.356,40 m2, Mesken Bürüt;255,00m,Net:215m² dir. Arsa Payı : 318/33391

İmar Durumu: Ayrık İnşaat Nizamlı Taks:0,40 - E:2,00 yoğunluklu Konut alanı lejantlıdır.

Kıymeti : 13.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:21

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:21

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:21

21/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02454865