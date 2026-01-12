T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2025/903 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/903 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Gürselpaşa Mahallesi, 0 Ada, 2151 Parsel, C Blok 4.Kat, 8 Nolu Bağımsız sayılı dubleks mesken nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir. Ana gayrimenkul 7610,00 m2 alanlı arsa üzerinde, betonarme karkas yapı cinsinde ayrık nizam 4 blok olmak üzere proje ve inşa edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu C blok parselin güney doğu kısmında konumludur. Ana yapı 1 bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çatı kattan oluşmaktadır. Bodrum katında sığınak alanı kapalı otopark, Zemin katında bina girişi ve 2 adet iş yeri 1. Normal kattan 4. Kata kadar her katta 2 adet mesken, 4. Kat ve çatı katında 2 adet dubleks mesken olmak üzere blok içerisinde toplam 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Değerlemesi yapılan dubleks mesken nitelikli taşınmaz binanın 4. Ve 5. katında konumlu, Güney cepheden sağlanan bina girişinin karşıdan bakıldığında sol tarafta ön sol yan ve arka tarafta konumlu güney batı ve kuzey cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre ve mahalde brüt ~310,00m² alanlı olup, alt katta salon, mutfak, 3 adet yatak odası, banyo, wc, iklimlendirme odası ve 2 balkon üst kat dubleks ekinde oturma alanı 2 adet yatak odası, 2 adet banyo ve 1 balkon alanlarından oluşmakta olup mahalde yapılan incelemede mimari projesine aykırı olarak dubleks ekinin güney cephesinden bina ortak kullanımına ait olan teras alanına kapı açıldığı tespit edilmiştir.Meskengiriş kapısı, çelik kapı, oda kapıları ve ıslak hacim kapıları panel kapı, odalar parke döşeli ve antre hol zeminleri ve balkon zeminleri seramik kaplı, odalar alçı üzeri saten boyalı banyo ve wc duvarları fayans kaplı pencereler pvc den imaldir. Mutfak dolapları hazır mutfaktır.

Adresi : Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi, Abidin Dino Caddesi Rüya Kent Sitesi C Blok Kat 4 / 10 Seyhan / ADANA

Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 7.610,00 m2, Mesken: Brüt ~310,00m² alanlıdır. Arsa Payı : 83/2400

İmar Durumu: Ayrık İnşaat Nizamlı- E:1.20 yoğunluklu Taks:0,60 Ticaret + Konut alanı lejantlıdır. Aydınlar Gürselpaşa 100 ha. R.U.İ.P, Kıymeti: 14.000.000,00 TL,KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:41

08/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

