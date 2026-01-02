T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2025/856 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/856 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, KÖPRÜLÜ Mahalle/Köy, 10244 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Yapı; bodrum, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Bodrum katta bulunan kısım arka bahçeye bakan ve mesken olarak kullanılan bir yer olup brüt olarak 82 m2 alana sahiptir. 2 oda, giriş, mutfak, banyo ve WC den oluşmaktadır. Zemin kat brüt olarak 148 m2 alana sahiptir. Zemin kat 2 oda, mutfak, giriş, banyo WC ve depodan oluşmaktadır. Birinci kat brüt alanı 82 m2 olup 2 oda, giriş, mutfak, banyo ve WC den oluşmaktadır. Toplam brüt alan 312 m2 olup meskenlerin zemin döşemesi seramik, duvarları boyalı, iklimlendirmesi elektrik ve soba ile sağlanmaktadır. Mutfak dolapları hazır doğrama kapaklı olup tezgâhları mermer malzemedir. Depo kısmın cadde girişi sac kepenk malzemedir.

Adresi : Dadaloğlu Mahallesi 2619 Sokak No:4 Yüreğir /Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 477,00 m2 Hisse: 1/1 KDV Oranı : %20

Satılacak taşınmazın metrekaresi: Brüt: 312 m2 Kıymeti : 7.520.000,00 TL

İmar Durumu: E:1,60 TAKS:0,30 hmax:45 metre konut alanı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:23

29/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02373584