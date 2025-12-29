T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2025/506 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/506 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, İKİBİNEVLER Mahalle/Köy, 7502 Ada, 7 Parsel, B blok, 3. Kat, 7 nolu bb Nolu Bağımsız Bölümün 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Dava Konusu Taşınmazın İmar Durumu: Seyhan Belediyesi'nde 19.03.2009 tarih ve 8/8 sayılı yapı ruhsatına bulunan dava konusu taşınmaz, https: //keos.seyhan.bel.tr:4443/imardurumu/imar.aspx parselid-2777 | internet adresinden alınan bilgide; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, ayrık nizam, Emsal:2.00,Taks:0.40 yapılaşma şartlarına sahiptir. Konu taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Dava Konusu Taşınmazın Özellikleri: Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu meskenin, ana taşınmazı 10.268,00,00 m2 yüzölçümlü ve niteliği 3 adet 18 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası'dır. İcra takibine konu taşınmaz, parselin güneyinde yer alan, bodrum * zemin * 16 normal katlı B Blokta bulunan 3. Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm meskendir. Her kat iki dairedir. Kuzey, güney ve batı olmak üzere 3 cephelidir.06.02.2023 tarihinde ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait https://hasartespit.csb.gov.tr/ sitesi üzerinden yapılan sorgulamada V2T7H askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın ?HASARSIZ? olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : 2000 Mah. 76079 Sokak No: 8/2, B Blok, Kat: 3, Daire:7 Seyhan /Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 10.268,00 m2 Arsa Payı: 74/10268 Hisse: 1/1

İmar Durumu: Taşınmaz:1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, ayrık nizam, Emsal:2.00,Taks:0.40 yapılaşma şartlarına sahiptir.

Satılacak taşınmazın metrekaresi: Brüt: 198 m2

Kıymeti : 8.064.454,00 TL KDV Oran : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:29

#ilangovtr

Basın No: ILN02370192