T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/121 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/121 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mah. 2317 Ada, 4 Parsel, yüzölçümü 444,00 , borçlu adına 1/1 hisse olan satışa konu taşınmaz üzerinde mahkemece görevlendirilen bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Konu taşınmazın bulunduğu bina; Tapu kayıtlarında; Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 2317 ada, 4 parsel, parselin yüzölçümü : 444,00 m2 taşınmazın alanı Brüt alanı: 2.200,00 m2, Net alanı: 1.900,00 m2 dir. TAŞINMAZIN İMAR BİLGİLERİ: Yüreğir İlçe Belediyesinden, taşınmazın bulunduğu parselin Küçük sanayi Alanı, bitişik Nizam, 3 kat Yençok:10,00 metre yapılaşma şartlarına sahip olduğu belediye yetkililerinden öğrenilmiştir.TAŞINMAZIN KONUMU: Davaya konu taşınmaz,Güzelevlert Mahallesi, Gül sokak No:8 Yüreğir-ADANA, adresinde yer almaktadır.TAŞINMAZIN DEĞER HESABI VE DEĞERİNE ETKİ EDEN UNSURLAR:.Fen bilirkişisi tarafından gösterilen dava konusu parsel, incelenmiş ve Yüreğir Belediyesi sınırları dahilinde, Yüreğir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesinin ve diğer kamu kuruluşlarının tüm hizmetlerinden yararlanmakta ve alt yapısı bulunmaktadır. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Değerlemeye konu taşınmaz tescilde iki katlı betonarme işyeri ve arsası, mahallinde ise 5 katlı müstakil işyeri kullanımındadır. Mahallinde yapılan tespitlere göre üzerindeki yapının halihazır durumu, brüt 2.200,00 m2, net 1.900,00 m2 alanlı zemin +4 katlı tekstil atölyesi olarak kullanıldığı görülmüştür.

Adresi : Güzelevler Mahallesi, Gül Sokak, No.8 Yüreğir/AdanaYüreğir / ADANA

Yüzölçümü : 444,00 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu : Küçük Sanayi Alanı Bitişik Nizam, 3 KAT YENÇOK: 10,00 metre

Kıymeti : 15.474.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mah. 484 Ada, 3 Parsel 12. kat 25 nolu bağımsız bölüm, arsa pay/payda 5565/178080, bağımsız bölüm niteliği mesken, ana taşınmaz yüzölçümü 1.781,00 , borçlu adına 1/1 hisse olan satışa konu taşınmaz üzerinde mahkemece görevlendirilen bilirkişi tarafından incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Konu taşınmazın bulunduğu bina; Tapu kayıtlarında; Adana ili, Sarıçam ilçesi, Sofulu mahallesi, 484 ada, 3 parsel, 25 nolu BB taşınmazın alanı Brüt alanı: 105,00 m2, Net alanı: 95,00 m2 dir. TAŞINMAZIN İMAR BİLGİLERİ: Sarıçam İlçe Belediyesinden, taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planına göreimar durumu konut alanı Taks:0,30, E:1,60 Hmax: Serbest yapılaşma şartlarına sahiptir.TAŞINMAZIN KONUMU: Davaya konu taşınmaz,Gültepe Mahallesi, 916 sokak No:3 Kat:12 D:25 Sarıçam-ADANA, adresinde yer almaktadır.TAŞINMAZIN DEĞER HESABI VE DEĞERİNE ETKİ EDEN UNSURLAR:.Fen bilirkişisi tarafından gösterilen dava konusu parsel, incelenmiş ve Sarıçam Belediyesi sınırları dahilinde, Sarıçam Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesinin ve diğer kamu kuruluşlarının tüm hizmetlerinden yararlanmakta ve alt yapısı bulunmaktadır. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Değerlemeye konu mesken, bulunduğu katta kuzey, güney ve batı olmak üzere 3 cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre 2 oda, mutfak oturma, 1 banyo, wc, hol ve 2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır. İç mekan özellikleri itibariyle; taşınmazın salon ve oda hacim zeminleri parke kaplama, duvarlar saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri ve duvarlar seramik kaplamadır. Taşınmazda mutfak tezgahı mermerit, dolaplar hazır mutfak ürünüdür. Mesken giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc olup iç mekan kapıları ahşap panel kapıdır.

Adresi : Gültepe Mahallesi, 916 Sok., No: 3, Kat:12, D:25 Sarıçam/ ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü: 1.781,00 m2

Arsa Payı : 5565/178080

İmar Durumu : Belediyeden gelen yazıya göre Konut Alan (ayrık nizam, Y ençok=45m, Taks:0,30 E:1,60 yoğunluklu) Adana 2. İdare Mahkemesinin 05/11/1999 tarih, 1999/746 esas ile imar uygulaması iptal edilmiştir.

Kıymeti : 1.522.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mah. 484 Ada, 3 Parsel, 12. kat 26 nolu bağımsız bölüm, arsa pay/payda 5565/178080, bağımsız bölüm niteliği mesken, ana taşınmaz yüzölçümü 1.781,00 , borçlu adına 1/1 hisse olan satışa konu taşınmaza mahkemece görevlendirilen bilirkişi tarafından inceleme yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Konu taşınmazın bulunduğu bina; Tapu kayıtlarında; Adana ili, Sarıçam ilçesi, Sofulu mahallesi, 484 ada, 3 parsel, 26 nolu BB taşınmazın alanı Brüt alanı: 105,00 m2, Net alanı: 95,00 m2 dir. TAŞINMAZIN İMAR BİLGİLERİ: Sarıçam İlçe Belediyesinden, taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planına göreimar durumu konut alanı Taks:0,30, E:1,60 Hmax: Serbest yapılaşma şartlarına sahiptir.TAŞINMAZIN KONUMU: Davaya konu taşınmaz,Gültepe Mahallesi, 916 sokak No:3 Kat:12 D:26 Sarıçam-ADANA, adresinde yer almaktadır.TAŞINMAZIN DEĞER HESABI VE DEĞERİNE ETKİ EDEN UNSURLAR:.Fen bilirkişisi tarafından gösterilen dava konusu parsel, incelenmiş ve Sarıçam Belediyesi sınırları dahilinde, Sarıçam Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesinin ve diğer kamu kuruluşlarının tüm hizmetlerinden yararlanmakta ve alt yapısı bulunmaktadır.TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Değerlemeye konu mesken, bulunduğu katta kuzey, güney ve batı olmak üzere 3 cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre 2 oda, mutfak oturma, 1 banyo, wc, hol ve 2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır. İç mekan özellikleri itibariyle; taşınmazın salon ve oda hacim zeminleri parke kaplama, duvarlar saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri ve duvarlar seramik kaplamadır. Taşınmazda mutfak tezgahı mermerit, dolaplar hazır mutfak ürünüdür. Mesken giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc olup iç mekan kapıları ahşap panel kapıdır.

Adresi : Gültepe Mahallesi, 916 Sok., No: 3, Kat:12, D:26 Sarıçam/ ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü : 1.781,00 m2

Arsa Payı : 5565/178080

İmar Durumu : Belediyeden gelen yazıya göre Konut Alan (ayrık nizam, Y ençok=45m, Taks:0,30 E:1,60 yoğunluklu)Adana 2. İdare Mahkemesinin 05/11/1999 tarih, 1999/746 esas ile imar uygulaması iptal edilmiştir.

Kıymeti : 1.522.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02043779