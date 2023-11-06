T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2023/379 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/379 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mah. 8670 Ada, 10 Parsel, B1 Blok, 11. Kat, 33 Nolu Bağımsız Bölüm, Arsa pay/payda 40/7447, bağımsız bölümü mesken nitelikli, ana taşınmaz yüzölçümü 7.447,00 ,Bağımsız Bölümü Net: 97,00 m² - Brüt: 128,00 m², borçlu adına tam hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususları tespit etmiştir. Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; 5/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde ayrık nizamda 4 bloktan oluşmaktadır. A1 ve A2 blok tek binadan oluşmakta olup parselin kuzeyinde, B1 ve B2 blok da tek binada oluşmakta olup parselin güneyinde konumludur. Söz konusu meskenin bulunduğu bina B1 Blokta bulunmaktadır. B1 Blok, parselin güneyinde konumlu olan binadır. Binada 2 adet bina girişi olup B1 Blok girişine binanın güney cephesinden batı yönünden sağlanmaktadır. Bina bodrum kat + zemin kat + 15 normal kat olmak üzere 17 katlı olarak inşaa edilmiştir. Mimari projesine göre bodrum katta; hidrofor ve sığınak, zemin katta ; bina girişi ve spor salonu, normal katların her birinde 3'eradet bb mesken, bulunmakta olup binada toplam 45 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Meskenin bulunduğu bina; Mavi Bulvarın 140m güneyinde, Ali Bozdoğan Bulvarının 650 m doğusunda yer almaktadır. Yol tarifi ise; Mavi Bulvar üzerinde doğu istikamette ilerlerken güney istikametteki 74080 Sokağa girilir. 74080 Sokak üzerinde güney istikamette ilerlerken 74084 sokak kesişimine girilir. 74084 sokak üzerinde batı istikamette 100m ilerledikten sonra değerleme konusu ana taşınmazın sol kol üzeride konumlu olduğu görülmektedir. Ana taşınmaz parsel girişi 74084 Sokaktan sağlanmaktadır. Siteye 74084 sokak üzerinden kuzey cepheden giriş sağlanmakta olup, B1 Blok bina girişi ne güney cephe zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Binada çift asansör bulunmaktadır. Bina dış cephesi dış cephe sıvası üzeri akrilik boyadır. Bina giriş kapısı camekanlı alüminyum kapı, giriş holü seramik kaplama, merdiveni mermer kaplama, korkuluk imalatı alüminyum, duvarları alçı sıva üzeri boya kaplama, tavanları ise alçıpan asma tavan üzeri su bazlı boyalıdır. Bina bakımlı vaziyettedir. Değerleme konusu mesken, bulunduğu binanın 11. Katında ve merdivenden de asansörden çıkarken de sağ kol üzerinde yer almakta olup kuzey ve güney cephelidir. Mesken net 97,00 m² brüt 128,00 m² olup salon, mutfak, 2 oda,1 banyo, 1 ebeveyn banyosu, antre, hol, ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Mesken mimari projesine uygun inşa edilmiştir .Meskenin giriş kapısı çelik, iç kapılar lake boyalı ahşap kapı, pencereler çift cam PVC imalat ve balkonlar katlanır cam balkon imalattır. Duvarları, duvar kağıdı kaplamadır. Tavanlar yer yer alçıpan asma tavan ve genel olarak tavan sıvası üzeri su bazlı boya kaplama ; WC ve banyo alçıpan asma tavandır. Meskenin zemini laminant parke olup ıslak hacimler seramik kaplamadır. Mutfakta ankastre seti olup; mutfak dolapları lake boya kaplı ahşap , tezgah ise mermer kaplamadır. Banyo ve WC de zemin seramik kaplama, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Banyo ve WC de hilton lavabo, banyoda duşa kabin ve klozet bulunmaktadır. Isınma sistemi doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır.



Adresi : Pınar Mahallesi 74084 Sokak No:11 Dreamland Sit. B1 Blok Kat:11 Daire:33 Seyhan / ADANA



Ana taşınmaz yüzölçümü: 7.447,00 m2



Arsa Payı : 40/7447



İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık İnşaat Nizamlı, TAKS:0,30, E:2,40 yoğunluklu, HMAX: Serbest, Gelişme Konut Alanıdır.



Kıymeti : 3.008.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Şerhler: Diğer adana 4. asliye hukuk mahkemesinin 2016/173 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir mevcut. Ayrıca yönetim planı 17/06/2013 ve ...KM ne çevrilmiştir şerhi mevcuttur. Ayrıca tapu takyidatındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:42

01/11/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01924134