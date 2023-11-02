T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2023/394 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/394 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri/Tapu kaydı: ADANA İli SEYHAN İlçesi MIDIK M. 1034 Ada 98 Parsel'de tapuya kayıtlı TARLA niteliğindeki Satışa konu taşınmaz hisseli olup borçluya ait 5649/17063 hissenin (pay) satışı yapılacaktır. Yüzölçüm: 17.063,00



2- TAŞINMAZIN YERİ VE ÖZELLİKLERİ



İcra konusu taşınmaz; Seyhan İlçesi, Mıdık Mahallesi, 1034 ada, 98 nolu, Tarla nitelikli parseldir. Mıdık Mahallesi yerleşim merkezinin ~2600 m. güneybatısında yer almaktadır.



Mevki itibariyle narenciye bahçeleri ve tarlaların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada bulunmaktadır. Halen portakal ve şeftali bahçesi olarak kullanılmaktadır.

Geometrik şekli itibariyle yamuğu andırmakta olup, topoğrafik olarak düz ve düze yakın şeklindedir.



İcra konusu taşınmazın bulunduğu bölgede tarım arazilerinin yapısı; eğimsiz, toprak profili derin, kumlu - tınlı toprak yapısında, geçirgenliği iyi, toprağın kullanımını kısıtlayıcı (asit - baz - tuzluluk) sorunu bulunmayan, verimliliği iyi, tesviyeli, yüzey drenajlı, ve sulu şartlarda tarım yapılan Sulu Tarım Arazisidir.

Kıymet takdirine konu olan parsel, çevresindeki tarım arazileri ile bir bütünlük içerisinde bulunmaktadır. Parsel mahalle sınırına yakın olmayıp " arsa " vasfında olmadığı, Kadastro Parseli özelliğini muhafaza ettiği ve dolayısıyla “ Bahçe“ vasfında olduğu belirlenmiştir.



Keşif günü yapılan incelemede taşınmazın yaklaşık 5mx5m dikim aralığında 23-25 yaş grubunda Portakal Bahçesi (11.000,00 m2) ve 5mx3m dikim aralığında 5-6 yaş grubunda Şeftali Bahçesi (6.063,00 m2) olduğu görülmüştür. Değerlemesi bölge tarım arazileri vasfına göre (Sulu Tarım Arazisi olarak) yapılacaktır.



3- TAŞINMAZIN DEĞERLEMESİ



a) Değerleme Yönteminin Seçilmesi



Uluslararası Değerleme Standardı (UDES) piyasa değerinin (alım-satım değeri) belirlenmesinde şu üç yöntemin uygulanmasını öngörmektedir. 1. Emsal Piyasa Yöntemi 2. Maliyet Yöntemi 3. Gelir yöntemi. Bu yöntemlerden hangisinin seçileceğini taşınmazların özellikleri ve elde edilebilen veriler belirlemektedir. Söz konusu taşınmazın değerlemesinde Emsal Piyasa Yönteminin kullanılmasının uygun olduğu görüşündeyiz.



b) Değerlemeyle ilgili tespit edilen veriler



Taşınmazın bulunduğu bölgede piyasa rayiçlerini yansıtan resmi satış bilgilerine ulaşılamamıştır. Bu nedenle etraflıca bir piyasa araştırması yapılarak deneyimsel piyasa bilgilerimizin doğruluğu sınanmıştır. Yapmış olduğumuz piyasa araştırması sonunda elde ettiğimiz emsal verilerin ve arşiv bilgilerimizin analizi neticesinde; bölgede bulunan benzer taşınmazlarla karşılaştırıldığında ekolojik şartlar, toprağın yapısı, tekstürü (kum-tın oranı), derinliği, gözenek hacmi (porozite), toprağın rengi, kimyasal özelliği, geçirgenliği ve eğimliliği gibi faktörler dikkate alındığında serbest piyasa şartlarında Portakal Bahçesi için ortalama m2 fiyatının 450,00 TL/m² , Şeftali Bahçesi için ortalama m2 fiyatının 400,00 TL/m² olacağı kanaatine varılmıştır.



c) Değere etki eden unsurlar



Taşınmazın konumu, alanı, geometrik ve topoğrafik şekli, cephesi,alt yapı tesisi, şehir merkezine olan mesafesi, ekolojik şartlar, toprağın yapısı, tekstürü (kum-tın oranı), derinliği, gözenek hacmi (porozite), toprağın rengi, kimyasal özelliği, geçirgenliği ve eğimliliği gibi faktörler değere etki eden unsur olarak görülmüştür.



İmar Durumu: Seyhan Belediyesi 20/9/2023 tarih ve 221463 sayılı yazıları ile " Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışarısında kalmakta olduğu" bildirilmiştir.



Kıymeti : 2.442.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01922041