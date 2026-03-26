T.C. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası : 2024/4116 Soruşturma

23/03/2026



İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Ferec oğlu, Leyla'dan olma, 10/09/2001 doğumlu Cemil HAMDO hakkında 03/05/2024 tarihinde 5 yıl süre ile Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı verildiği, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraza kabil olmak üzere verilen Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı tüm aramalara rağmen şüpheli Cemil HAMDO'ya tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince KDAE kararının, Türkiye Geneli 50,000 altı tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- KDAE kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-KDAE kararının 5271CMK'nın 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02431873