T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

26. CEZA DAİRESİ



İLAN METNİ

ESAS NO :2026/4

SANIK :Salih ELDELİ, Muhammed Aid ve Fatıma oğlu, 21/01/1995 Halep doğumlu, Dedekorkut Mah. 838 Sk. No :4 Yüreğir/ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:99611863340

SUÇ : Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ TARİHİ : 17/09/2019

99692926170 TC Kimlik Numaralı Muhammed Aid ve Fatma oğlu, 21/01/1995 Halep doğumlu, Salih ELDELİ hakkında; cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkumiyetine dair Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2023/474 esas, 2024/55 karar sayılı kararına yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nin 2024/1448 esas, 2024/2088 karar sayılı kararı ile sanık müdafiinin istinaf isteminin CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca esastan reddine dair kararının temyizen Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2025/9199 Esas 2025/9710 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilerek dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşılmakla; delillerin değerlendirilmesi amacıyla CMK'nın 304. maddesi uyarınca sanık Salih ELDELİ hakkında bahse konu suçtan açılan davanın yeniden görülmesine karar verilmiş ancak sanığın tüm aramalara rağmen adresinin bulunamaması sebebi ile tebliğ yapılamamıştır.

Sanık Salih ELDELİ hakkında; Dairemiz 16/09/2026 tarih, 2026/4 esas sayılı duruşma ara kararı gereğince; Duruşma günü olan 16/12/2026 günü saat 13:30'da "Tebligata rağmen duruşmaya gelmediğiniz takdirde 5271 sayılı CMK'nın 282/1-f maddesi gereği davanın yokluğunuzda bitirilebileceği" ilanen tebliğ olunur. 12/10/2026

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Basın No: ILN02574403