T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/23 Esas

DAVALILAR : 1- MUZAFFER BAY Yavuz Sultan Selim Mah. Nergiz Cad. No:52İç Kapı No:1 Körfez/ KOCAELİ

Davacı , İMRAN BAY ile Davalılar , ENGİN BAY, MUZAFFER BAY, SELMA ÇİTRAK, SERPİL YENER, SEVİM BAY, SİLVENT BAY, TANER BAY, VESİLE BAY, ZAFER BAY arasında Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalı Muzaffer Bay'ın tebligat adresi tespit edilememiş olduğundan adına çıkartılacak davetiye'nin ( Dava dilekçesi ve Tensip Zaptı) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

"7201 sayılı tebligat kanununun 28,29 ve 31 Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nun 127.Maddesi gereğince dava dilekçesi'nin ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur.

Dahili Davalı Muzaffer Bay'ın Mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi takdirde hakkındaki davanın gıyabında görüleceği bilinmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/09/2026

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Basın No: ILN02571513