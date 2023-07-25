T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2023/186 Esas

03/07/2023

MALİYE HAZİNESİ ile ADANA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine adına tescil) davası nedeniyle;



Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Çiçekli Mahallesi 19184 ada, 22 parsel (eski 172 parsel) sayılı 8.306,56 m2 lik taşınmazda hissedar olduğu bildirilen Yeter,Ali oğlu İsmail, Anşa, Ali kızı Emine, Ali oğlu Mustafa'nın kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/1764 esas - 2011/3344 karar , 2011/1760 esas - 2022/388 karar, 2011/1908 esas - 2011/3585 karar, 2011/1762 esas 2011/3406 karar, 2011/1758 esas 2011/3421 sayılı ilamları ile Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, Yeter,Ali oğlu İsmail, Anşa, Ali kızı Emine, Ali oğlu Mustafa'yı tanıyan. bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/186 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, Mahkememize müracaat edilmediği taktirde adı geçenler hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

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Basın No: ILN01865081