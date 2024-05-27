T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/81 Tereke

MERSİN ili, TARSUS ilçesi, YÜKSEK mah/köy 207 Cilt, 14 Aile sıra no 261 sırada nüfusa kayıtlı 09/02/1976 doğumlu 02/05/2018 tarihinde vefat eden müteveffa MUSTAFA OZAN YÜKSEK'nun terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarada sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur. 13/02/2024

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Basın No: ILN02038407