T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2022/1187 Esas

DAVALILAR : MERT KOZACIOĞLU - Osman Nuri ve Makbule oğlu, V.Gabashvili Street No:9 D:22 Vake Tiflis9821 'dır. TİFLİS/GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan ( Adana İli, Seyhan İlçesi, Küçük Çıldırım Mah., 13440 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmazın ) Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/05/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

