T.C. ADANA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ



Esas No : 2025/691



Karar No : 2026/364

SANIK : HUDE BARUT, Muhammd ve Şahira kızı, 01/01/1987 HALEP doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mithatpaşa Mah. 58278 Sk No 4 İç Kapı No 1 Seyhan/ ADANA adresinde oturur.TC Kimlik No:99085605248

SUÇ : Kötü Muamele

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 27/12/2022

SUÇ YERİ : ADANA/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 07/04/2026

Verilen Hüküm : HAGB

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa, özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02486967