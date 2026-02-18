T.C. ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/732 Esas

08.01.2026



İLAN METNİ

Davacı, HÜLYA ŞATAY ile Gaip MAHMUT ŞATAY arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Terk Nedeniyle) davası nedeniyle;

Gaip, MAHMUT ŞATAY'ın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden gaip MAHMUT ŞATAY'a dava dilekçesinin gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilin eşinin yaklaşık 9 yıl önce Suriye'ye gidip geri dönmemesi ve haber alınamaması nedeniyle gaiplik kararı verilmesini talep etmektedir. Gaiplik sebebine dayalı olarak mevcut evliliğin feshine ve müvekkilin yeniden evlenebilmesinin hukuken mümkün kılınmasını, evliliklerinin fiillen bittiğini bildirerek boşanmalarını talep ve dava etmiştir.

Duruşma gününün 22/04/2026 tarih, saat 09.05'e verildiği, İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı , daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK ' nun 122,126,127,128,131 ' nci maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere Gaip MAHMUT ŞATAY'a ilanen tebliğ olunur.

GAİP : MAHMUT ŞATAY - 50824736050

19 Mayıs Mah. 1106 Sk. No:10 İç Kapı No:1Yüreğir/ ADANA

ŞANLIURFA ili, VİRANŞEHİR ilçesi, BEĞRÜK mah/köy, 11 Cilt, 57 Aile sıra no, 53 sırada nüfusa kayıtlı, HALİL ve EMİNE oğlu/kızı, 25/10/1995 dogumlu,

