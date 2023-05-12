T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1156 Esas

Konu : Ülkü ÜLGÜR Hk.

İLAN

Davalı Ülkü ÜLGÜR, Mahmut'tan olma, Asiye'den doğma, Adana- 09/05/1976 doğumlu, mernis ikametgahı meçhul. Davacı Akbank Türk Anonim Şirketi tarafından Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 9112 ada, 24 parsel sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1156 Esas esas sayılı davası açılmış olup, davalı Ülkü ÜLGÜR'ün ilgili kolluk kuvvetiyle yurtiçi ikametgah adres araştırmasının olumsuz sonuçlandığı ve Dışişleri Bakanlığında kayıtlı yurtdışı adresinin olmadığından tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Ülkü ÜLGÜR'ün iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 13/07/2023 günü saat 10:00'da Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01827409