T.C. ADANA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.79678900-2018/666-Ceza Dava Dosyası



11.07.2023



Konu :



İ L A N

Sanık Ahmed Soyel hakkında Mahkememizin 08/11/2022 tarihli, 2018/666 Esas ve 2022/1003 sayılı kararı ile başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçunun 02/08/2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2020/87 Esas 2022/44 sayılı kararı ile getirilen yasal değişiklik ile Seri Muhakeme Usulü kapsamına alındığı, bu hususun kovuşturma şartı olduğu, sanık hakkında kovuşturma şartının gerçekleşmemesi nedeniyle CMK nun 223/8. maddesi gereğince DURMASINA karar verilmiştir.Sanık AHMED SOYEL, Muhammed Arif ve Zübeyde Bibi oğlu, Pakistan 2000 doğumlu sanığa tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.



1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince karar hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİ,



2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemeleri nezninde İTİRAZ yolu açık olmak üzere yasa yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01862651