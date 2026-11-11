T.C. ADANA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2026/153 Esas



KARAR NO : 2026/422

Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2026 tarihli ilamı ile 109/2 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS, cezası verilmiş ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilen Nejdet ve Belgin oğlu, 28/10/1992 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı Huzurevleri Mah. 77237 Sk. Baysal Sitesi A Blok No:11-1 İç Kapo No: 10 Çukurova/Adana adresinde kayıtlı BERK ÇULHAÖZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen mahkememizin 2026/153 esas 2026/422 sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.11.2026

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Basın No: ILN02591176