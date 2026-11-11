T.C. ADANA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. ADANA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO : 2026/422
Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2026 tarihli ilamı ile 109/2 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS, cezası verilmiş ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilen Nejdet ve Belgin oğlu, 28/10/1992 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı Huzurevleri Mah. 77237 Sk. Baysal Sitesi A Blok No:11-1 İç Kapo No: 10 Çukurova/Adana adresinde kayıtlı BERK ÇULHAÖZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen mahkememizin 2026/153 esas 2026/422 sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.11.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02591176