T.C. ADANA 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. ADANA 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2025/679 Esas
KARAR NO : 2026/323 Karar
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin 16/06/2026 tarih ve 2025/679 Esas 2026/323 Karar sayılı ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, 600-TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilen Zuhri ve Usun oğlu, 01/01/1987 Humus doğumlu, Güzelburç Mah. 11. Cad. Yeni Sanayi Sitesi 6. İniş 11. Cadde Antakya/HATAY adresinde kayıtlı ENVER ELİBRAHİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkındaki gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02561934