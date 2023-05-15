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Resmi İlanlar T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-05-15 00:00:00 -

T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/670 Esas
İLAN

Davacı , NAZMİYE GÜVEN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; ADANA ili, KARAİSALI ilçesi, ETEKLİ mah/köy, 41 Cilt, 14 Aile sıra no, 115 sırada nüfusa kayıtlı, OSMAN ve GÜLLÜ oğlu/kızı, 15/04/1977 dogumlu, - 17125148920 T.C.kimlik numaralı 2018 yılından bu yana kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, MUSTAFA GÜVEN'in kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ yada ölü olduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesine göre) Mahkememizin2023/670 Esas sayılı dosyasına başvurmaları 6 Ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen MUSTAFA GÜVEN hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01824347